2018/11/27 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..حلب تتحدى الإرهاب..وسكانها يؤكدون عزمهم على الصمود alansaar.

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