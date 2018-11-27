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بالفيديو.. حلب تتحدى الإرهاب.. وسكانها يؤكدون عزمهم على الصمود
2018/11/27 | 09:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..

حلب تتحدى الإرهاب..

وسكانها يؤكدون عزمهم على الصمود alansaar.

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