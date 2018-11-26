الأرجنتين تنضم الى حملة محاسبة بن سلمان

2018/11/27 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك تايمز: الأرجنتين تنظر في احتمال توجيه تهم لبن سلمان على خلفية الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي

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