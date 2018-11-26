2018/11/27 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



هكذا هبط مسبار ناسا على المريخ

تأریخ التحریر: : 2018/11/27 9:29

• 4 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هكذا هبط مسبار ناسا على المريخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هكذا هبط مسبار ناسا على المريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).