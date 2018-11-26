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بالفيديو.. هكذا هبط مسبار ناسا على المريخ
2018/11/27 | 09:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..

هكذا هبط مسبار ناسا على المريخ

تأریخ التحریر: : 2018/11/27 9:29

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