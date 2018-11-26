مفوضية حقوق الانسان تسجل 800 حالة إصابة بالسرطان شهرياً في البصرة

2018/11/27 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

كشف مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة عن تسجيل 800 حالة إصابة بمرض السرطان شهرياً.وبحسب تصريحات صحفية لمدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي، أن "الحكومة العراقية مطالبة بموقف مسؤول لإنقاذ الأطفال المصابين بمرض السرطان في البصرة".



مؤكداً أن "800 حالة إصابة بمرض السرطان تسجل شهرياً في محافظة البصرة".ودعا التميمي، السلطات المختصة إلى سن تشريعات تسهم في التخفيف من معاناة المصابين من الاطفال وذويهم.وعزا ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى الملوثات البيئية المتمثلة بإحتراق النفط وكذلك الماء والتربة وغيرها من اثار الحروب.تتخوف العوائل القاطنة بالقرب من الشركات النفطية في مدينة البصرة بجنوب العراق من أمراض السرطان التي تصيب المئات نتيجة التلوث الناتج عن حرق الغاز والبرك النفطية.

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