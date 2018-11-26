قتيل و مفقودين في سيول شمال ايران

2018/11/27 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]أعلن رئيس موسسة الاغاثة والانقاذ في الهلال الاحمر الايراني، مرتضي سليمي، ان شخصاً واحد لقي مصرعه و فقد ثلاثة اخرين بسبب السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة في محافظة كيلان شمال البلاد.وأضاف سليمي اليوم الثلاثاء في تصرح صحفي ان "كثيرا من المدن الايرانية بما فيها اصفهان وسط ايران وكرمان جنوب شرق البلاد وهمدان و كرمانشاه غرباً، شهدت خلال الايام الماضية هطول امطار غزيرة تسببت باجتياح السيول في هذه المدن".وبين إنه "تم تشكيل فرق الانقاذ و ايفادها الي المدن المعرضة للسيول حيث تم تقديم خدمات لخمسة الاف و 588 من المنكوبين في 17 محافظة".

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