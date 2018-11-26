هاتف بشاشة أمامية غير مسبوقة!!

2018/11/27 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ قالت تقارير إعلامية إن شركة “هواوي” تستعد لإطلاق جهاز جديد بشاشة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية، مما يؤكد طموحها الصريح لريادة هذه السوق خلال السنوات المقبلة.ووفق ما أظهرته صورة، جرى تداولها على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية الصينية، فإن الهاتف سيأتي بشاشة أمامية فسيحة لن تضم أي أزرار باستثناء دائرة […]

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