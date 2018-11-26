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الرئيس التشيكي:سأفعل كل ما في وسعي لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس
2018/11/27 | 09:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال زيمان أمام الكنيست الإسرائيلي امس الاثنين: “لست ديكتاتورا، بالطبع، لكني سأفعل كل ما في وسعي” من أجل نقل السفارة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركز ثقافي تشيكي في القدس، واعتبره خطوة مهمة نحو نقل السفارة.

وقال إن “التشيك أفضل صديق لإسرائيل، وأنا شخصيا أفضل صديق لإسرائيل في التشيك”.

يذكر أن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أعلن عن مبادرته لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس منذ عدة سنوات.

وبرز الحديث عن هذا الموضوع من جديد بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس في مايو الماضي.

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