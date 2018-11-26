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بالفيديو | حريق مدمر يلتهم أقدم سوق بكركوك والخسائر لا تحصى
2018/11/27 | 09:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ويقول مراسل كوردستان 24 إن فرق الإنقاذ تمكنت من المحافظة على الكثير من الممتلكات لاسيما الذهب والمواقع التي لم يصل اليها الحريق.

وشاهد مراسلنا اصحاب محال بينما كانوا يذرفون الدموع وهم يتحدثون إليه عن الخسائر في مصدر قوتهم في مشهد تكرر قبل ايام في اربيل .

ويقول مراسل كوردستان 24 إن نحو 200 من بين 350 محلاً قد احترقت بالكامل.

ولم ترد أي انباء عن وقوع اصابات او خسائر بشرية.

وقال صاحب محل آخر إنه خسر ما لا يقل عن 50 ألف دولار.

وعندما سئل عن السبب قال بتهكم "يقولون تماس كهربائي" ملمحاً فيما يبدو الى أن الحريق قد يكون متعمداً.

وقال مالكو بينما كانوا يتحدثون بحرقة إن ما يجعلهم يؤمنون بأن الحريق مدبر بالفعل هو انحراف الكاميرا عن اتجاه بـ"فعل فاعل".

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