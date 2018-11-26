حريق في أحد أسواق كركوك يطال عشرات المحلات التجارية

2018/11/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – كركوكاندلع حريق هائل في أحد الأسواق بمدينة كركوك، الليلة الماضية، ما أدى إلى احتراق العشرات من المحلات التجارية.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك، هردي محمد، إنه في الساعة 12:15 بعد منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء نشب حريق في سوق "القيصرية" وسط كركوك.وأضاف أن النيران التهمت عدداً كبيراً من المحلات ما تسبب بحدوث أضرار مادية فادحة لأصحابها.وأوضح أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة نظراً لأن المحلات كانت تحتوي على كميات كبيرة من السلع المتمثلة بالملابس والعطور لذا فإن فرق الإطفاء تمكنت بصعوبة من إخماد الحريق كما لم يستطع أصحاب المحلات نقل بضائعهم إلى مكان آخر وحمايتها من الحريق.ومضى بالقول إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النيران اندلعت بسبب تماس كهربائي.يشار إلى أن سوق القيصرية في كركوك يعد أحد المناطق الأثرية بالمدينة نظراً لتاريخيه الذي يعود إلى حقبة العثمانيين.

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