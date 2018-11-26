الأرجنتين تبحث سن قانون ضد شغب المشجعين بعد تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس

2018/11/27 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري البرلمان لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون يتصدى للشغب بملاعب كرة القدم بعد مشاجرات تسببت في تأجيل مباراة الإياب بنهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.

تم تأجيل مباراة إياب النهائي مرتين بعد أن كان من المقرر إقامتها مطلع هذا الأسبوع عقب تعرض الحافلة التي تقل تشكيلة فريق بوكا لهجوم من قبل جماهير الفريق المنافس خارج استاد المونومنتال التابع لريفر في بيونس أيرس يوم السبت الماضي؛ ما أدى لإصابة العديد من اللاعبين.

تم تأجيل انطلاق المباراة يوم السبت الماضي قبل أن يتم تأجيلها لليوم التالي.



ويوم الأحد، تأجلت المباراة ثانية وذلك قبل ساعات من انطلاقها عقب إعلان بوكا أن لاعبيه ليسوا في حالة مناسبة لخوض المباراة.

يسعى الرئيس إلى سن قانون يفرض عقوبات أشد صرامة على أي أعمال عنف شبيهة بتلك التي تسببت في تأجيل المباراة.

تسببت أعمال الشغب في إحراج من نوع خاص للأرجنتين خاصة أنها تستعد لاستضافة قمة مجموعة العشرين يوم الجمعة المقبل.

ظهر الرئيس الذي بدا عليه الغضب عبر التلفزيون للتنديد بروابط المشجعين التي تلجأ للعنف ويعرف عنها الاتجار في المخدرات وابتزاز المشجعين العاديين ومطالبة الشركات الصغيرة التي تقع مقراتها بالقرب من الاستادات بأموال مقابل الحماية.

قال الرئيس: “نرفض المافيا التي تقف في الغالب وراء هذا النوع من العنف.



آمل أنه وبعد هذا الإحراج أن نستطيع سن قانون في الجلسات المقبلة للكونجرس”.

قالت وزيرة الداخلية باتريشيا بولريتش: إن القانون سيغلظ العقوبة ضد العنف المرتبط بمباريات كرة القدم.

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