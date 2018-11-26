ريال سوسييداد يواصل تألقه في الدوري الإسباني بانتصار على سيلتا فيغو

2018/11/27 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلواصل فريق ريال سوسييداد، مساء الاثنين، انتصاراته في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وتغلب ريال سوسييداد على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لهدف، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.وسيطر ريال سوسييداد على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة ونجح في تسجيل هدف عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.في الشوط الثاني، دخل سيلتا فيغو اللقاء وبادل سوسييداد الهجوم، ولكن نجح سوسييداد في زيادة الفارق بهدف ثان عن طريق دافيد زوروتوزا في الدقيقة 47 من زمن المباراة.ونجح سيلتا فيغو في إحراز هدف متأخر عبر الأوروغواياني ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.وبهذه النتيجة، ارتقى ريال سوسييداد إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.ويتصدر المسابقة فريق إشبيلية برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة، فيما يحل ريال مدريد في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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