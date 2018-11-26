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البعيجي يطالب بتخصيص مالي لبناء سدود والاستفادة من السيول والامطار
2018/11/27 | 09:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، بوضع دراسة عاجلة لإنشاء السدود لخزن مياه الامطار والسيول والاستفادة منها، مؤكدا ان ما شهدته البلاد

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