كوشنر ضغط لتضخيم مبيعات الأسلحة إلى السعودية

2018/11/27 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية، إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، طلب تضخيم حجم مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.وأوضحت “إيه بي سي نيوز” أنها حصلت على هذه المعلومة من مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين، وثلاثة سابقين في البيت الأبيض، دون أن تسمهم.وبينت أن المسؤولين أكدوا لها أن كوشنر أوعز بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومارس ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكتين في هذا الإطار.وبحسب الشبكة، فإن المسؤولين أشاروا إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، يدعم كوشنر في تضخيم حجم المبيعات للمملكة.

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