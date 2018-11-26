افصاح- قدمت الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 2018

2018/11/27 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسفنج INCP 0.00% 0.63 0.00

للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القوائم المالية

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