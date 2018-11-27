أول ولادة لطفلتين معدلين جينيا تثير صدمة.. وتحقيق فوري بالصين

2018/11/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أطلقت السلطات الصينية تحقيقا في عملية “هندسة جينية” أجريت على البشر، نجم عنها ولادة طفلتين معدلتين جينيا، في خطوة أثارت موجة عضب وإدانة دولية.وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ أن “هيئة الوطنية في الصين أمرت بإجراء تحقيق فوري في هذه العملية، خاصة وأن العالم لم يقدم أي […]

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