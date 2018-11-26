2018/11/27 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: البرلمان يمهل الصحة نحو 6 اشهر لتنفيذ برنامجها الوزاري) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: البرلمان يمهل الصحة نحو 6 اشهر لتنفيذ برنامجها الوزاري) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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