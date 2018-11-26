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أرامكو تخطط لاستثمار 150 مليار دولار في الغاز في 10 سنوات
2018/11/27 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من 14 مليارا في الوقت الحالي.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر في دبي ”لدينا أيضا موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعا مع مواردنا التقليدية الضخمة، حاليا لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئرا استُكملت هذا العام“.

وأضاف أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة في الكيماويات عالميا، إضافة إلى استحواذات محتملة.

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