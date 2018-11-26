نائب عن سائرون ينتقد اصرار البعض على ترشيح شخصيات حزبية غير كفؤة لإدارة الملف الامني

2018/11/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اصرار البعض على ترشيح شخصيات حزبية غير كفؤة لادارة الملف الامني.

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