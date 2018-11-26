English | وظائف


نائب عن سائرون ينتقد اصرار البعض على ترشيح شخصيات حزبية غير كفؤة لإدارة الملف الامني
2018/11/27 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتقد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اصرار البعض على ترشيح شخصيات حزبية غير كفؤة لادارة الملف الامني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون ينتقد اصرار البعض على ترشيح شخصيات حزبية غير كفؤة لإدارة الملف الامني) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون ينتقد اصرار البعض على ترشيح شخصيات حزبية غير كفؤة لإدارة الملف الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | الحكم الرابع 2018/11/26
⋙ رغم الطقس السيء.. معرض الكويت للكتاب يجذب 300 ألف زائر
⋙ روسيا: “الخوذ البيضاء” ساعدت التكفيريين في الهجوم الكيميائي على حلب
⋙ بالوثيقة.. زوج المرشحة لوزارة التربية صبا الطائي آمر بـفدائيي صدام !
⋙ رغم أزمة سفره - الإسماعيلي يقيد الحضري في قائمته الإفريقية
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الحكم الرابع 2018/11/26
⋙ بالفيديو | حريق مدمر يلتهم أقدم سوق بكركوك والخسائر لا تحصى
⋙ بالصور.. تقسيم جديد يهدد بغداد
الأكثر شيوعا