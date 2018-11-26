نصيف تطالب رئيس الوزراء بالتخلص من حلقات الفساد المهيمنة على تعيينات الدرجات الخاصة

2018/11/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتخلص من بعض حلقات الفساد التى لازالت تتوارث حاشية رئيس الوزراء المهيمنة على تعيينات الدرجات الخاصة والعقود واللجان.

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