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مصادر صحفية ترجح إستقالة ملا بختيار من صفوف الإتحاد الوطني الكردستاني
2018/11/27 | 09:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجحت مصادر صحفية إستقالة ملا بختيار من صفوف الإتحاد الوطني الكردستاني بعد أن دبت خلافات بينه وبين قيادات الحزب بشأن ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية بداية الشهر الماضي.

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