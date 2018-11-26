مصادر صحفية ترجح إستقالة ملا بختيار من صفوف الإتحاد الوطني الكردستاني

2018/11/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مصادر صحفية إستقالة ملا بختيار من صفوف الإتحاد الوطني الكردستاني بعد أن دبت خلافات بينه وبين قيادات الحزب بشأن ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية بداية الشهر الماضي.

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