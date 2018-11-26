«#محمد_بن_سلمان_نورت_مصر».. حفاوة كبيرة بزيارة ولي العهد السعودي

2018/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى مصر تستغرق يومين، حيث كان في استقباله أمس الإثنين لدى وصوله إلى القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيبهم بالأمير محمد بن سلمان وعن معاني التضامن بين الشعبين المصري والسعودي مستخدمين وسم #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأهرامات الجيزة الثلاثة، يزينها علم المملكة العربية السعودية.

اهرامات الجيزه تحتفل بقدوم ولي.



العهد.



السعودي pic.twitter.com/SKZSIttf8a

— noor2010 (@noby505) November 26, 2018

وتصدر وسم #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر اختيارات المصريين على موقع تويتر، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تتضمن جولة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية وسبلَ تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث بشأن الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

#محمد_بن_سلمان_نورت_مصرأهلا بيك وسط أهلك واحبابك 🙏 مصر نورت 🔥 pic.twitter.com/n32xLOphmF

— Mona Lasheen (@mona30003000) November 26, 2018

العلاقات السعودیة المصریة علاقة صلبة قویة فى أعمق جذور العلاقات بین الدول لا تتأثر بأى شكل منالأشكال #محمد_بن_سلمان_نورت_مصر 🔁❤️ pic.twitter.com/6ctNYgQqm7

— عبدالمحسن العزم (@hsoony767) November 26, 2018

وشهدت الآونة الأخيرة نموا مطردا في العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية لا سيما الاقتصادية منها حيث تحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة فى مصر، كما قفز حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

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