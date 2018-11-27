كوردستان تتحرك سريعا لتدريس مادتين بلغة اجنبية

2018/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان بشتيوان صادق بالتحرك صوب نظام تعليم مادتين في باللغة الانكليزية.واعلن صادق اثناء اجتماعه مع المديرين العامين ومديري تربية الاقضية والمشرفين التربويين في مدينة اربيل ، انه يجب البدء بتوزيع النفط للمدارس التي لم تتسلمه لحد الان، مع استمرار تنظيم الملاكات ومراعاة العدالة وكذلك العمل على نظام جعل تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الانكليزية.واضاف صادق ان التنمية وتفعيل العمل على عملية التدريس وخصوصا لخريجي كليتي التربية والتربية الاساسية والعمل وفق التعليمات والابتعاد عن اي نوع من القرارات السلبية والحزبية المنافية للتعليمات.

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