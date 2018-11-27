2018/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث قيس الخزعلي قائد ميلييشيا عصائب أهل الحق المدعوم من إيران الحكومة على منح الفصائل الشيعية دورا رسميا أطول أمدا في حماية الحدود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي يحدد مهمة جديدة لميليشا الحشد الشعبي الطائفي!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس الخزعلي يحدد مهمة جديدة لميليشا الحشد الشعبي الطائفي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).