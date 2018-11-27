تخصيص ميزانية لمواجهة الكوارث الطبيعية بالسليمانية

2018/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام السليمانية باقليم كردستان، أن الحكومة العراقية أبدت موافقتها على تخصيص ميزانية خاصة للاقليم لمواجهة الكوارث الطبيعية مماثلة لما هو مخصص للمحافظات العراقية الاخرى.

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