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تخصيص ميزانية لمواجهة الكوارث الطبيعية بالسليمانية
2018/11/27 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائممقام السليمانية باقليم كردستان، أن الحكومة العراقية أبدت موافقتها على تخصيص ميزانية خاصة للاقليم لمواجهة الكوارث الطبيعية مماثلة لما هو مخصص للمحافظات العراقية الاخرى.

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