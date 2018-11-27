تقرير يكشف انخفاض عدد العاملين بنسبة 2.4% للقطاع العام التجاري

2018/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الثلاثاء، عن انخفاض عدد العاملين بنسبة 2.4% من اجمالي العاملين في القطاع العام التجاري لعام 2017.

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