اعتقال خمسة مطلوبين في سوق الشيوخ بينهم متهم بجريمة قتل عشائرية

2018/11/27 | 11:14

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال خمسة مطلوبين للعدالة في القضاء.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال خمسة مطلوبين للعدالة في القضاء.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " الاجهزة الامنية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تمكنت من اعتقال حمسة مطلوبين بينهم مرتكب جريمة قتل بسبب الثأر العشائري في ناحية الفضلية"، مؤكدا أن " المتهمين المتبقين مطلوبين بقضايا تهديد بالقتل ومشاجرات".وأضاف، أن " المقبوض عليهم تمت احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهم وإرسالهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

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