الحشد الشعبي يكشف البدء الانفتاح على السينما العالمية لإبراز تضحياته وانتصاراته

2018/11/27 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف وفد مديرية إعلام الحشد الشعبي المشارك في مهرجان المقاومة الدولي السينمائي المنعقد في إيران، الثلاثاء، عن بدأ الانفتاح على السينما العالمية من أجل إبراز تضحيات و إنتصارات الحشد الشعبي في المعارك والصور الانسانية التي قدمها في اغاثة النازحين.وقال رئيس الوفد المشارك المخرج محمد جعفر في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه، إن “مديرية […]

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