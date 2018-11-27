English | وظائف


عاجل.. الصدر يدعو عبدالمهدي لفتح باب الترشيح للدفاع والداخلية من قبل قادة التحرير
2018/11/27 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجل..

الصدر يدعو عبدالمهدي لفتح باب الترشيح للدفاع والداخلية من قبل قادة التحرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. الصدر يدعو عبدالمهدي لفتح باب الترشيح للدفاع والداخلية من قبل قادة التحرير) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. الصدر يدعو عبدالمهدي لفتح باب الترشيح للدفاع والداخلية من قبل قادة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الصدر: لن ارضى بوزيري دفاع وداخلية غير مستقلين
⋙ نائب تركماني سابق يطالب باستنفار كافة الجهود لإخماد حريق قيصرية كركوك
⋙ النزاهة: 600 مشروع متلكئ بكلفة تريليوني دينار في صلاح الدين
⋙ ترامب: من المحتمل زيادة التعريفات على واردات صينية إلى 25%
⋙ الذهب متراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي وقمة العشرين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | النقيب بسمة الزيدي تحدثنا عن مشاركة الشرطة النسوية في " حماية الطالبات من التحرش "
⋙ شاهد بالفيديو | رئاسة البرلمان : الاتفاق مع الكهرباء على تثبيت موظفي العقود
⋙ بالصور.. صبغ وتشويه في نصب بارز وسط بغداد
الأكثر شيوعا