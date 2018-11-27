أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الثلاثاء

2018/11/27 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، تراجعاً جديداً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

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