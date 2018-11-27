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توران: حريق القيصرية يستهداف وجود التركمان القومي في كركوك
2018/11/27 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الثلاثاء، حريق قيصرية كركوك مؤشر خطير على استهداف التراث والاقتصاد التركماني والكركوكلي.

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