توران: حريق القيصرية يستهداف وجود التركمان القومي في كركوك

2018/11/27 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الثلاثاء، حريق قيصرية كركوك مؤشر خطير على استهداف التراث والاقتصاد التركماني والكركوكلي.

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