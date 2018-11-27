٢٠ الف دولار لكل منزل متضرر من العمليات الارهابية

2018/11/27 | 11:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية مصطفى الهيتي، الثلاثاء، عن مشروع لتعويض اصـحـاب المـنـازل المهدمة فـي المناطق المحررة بـ 20 الـف دولار وبدعم مـن البنك الـدولـي، بينما اكـد أن الصندوق ينتظر موافقة الحكومة على ذلك.

وقال الهيتي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان " الصندوق يعمل مع البنك الدولي على اعمار المساكن المهدمة في المناطق المتضررة من العمليات الارهـابـيـة، خصوصاً فـي الجانب الايمن مـن المـوصـل، واعــادة الـنـازحـين الـى اماكنهم الاصـلـيـة"، مـوضـحـا انــه "حـسـب الاحـصـائـيـات المـتـوفـرة فـي تلك المـحـافـظـات والمـعـتـمـدة عـلـى تـقـريـر الـبـنـك الـدولـي لمسح الاضــرار والـخـسـائـر يـوجـد اكـثـر مـن 150 الـف وحـدة سكنية متضررة".

واضاف ان "النقاشات مع البنك الدولي مستمرة بشأن هــذا المــشــروع الــذي يتضمن تـقـديـم قــرض مـيـسـر الـى العراق على مدى 25 عاما نسبة الفائدة فيه لا تتجاوز 5.1 بالمئة، حيث يبدأ تسديده بعد مرور خمس سنوات على المشروع".

واوضـح رئيس الصندوق ، ان " كـلـفـة هــذا المــشــروع تبلغ ملياري دولار يمكن ان تمنح للعوائل التي تبلغ نسب الضرر في منازلهم 40 – 50 بالمئة 10 الاف دولار، و20 الـف دولار لـلاضـرار الكاملة للمنازل تـدفـع على شكل اقساط"، مبيناً ان " الصندوق بانتظار موافقة الحكومة على هذا المشروع".

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