نائب منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط يصل إلى غزة

2018/11/27 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل جيمس ماكجولدريك نائب المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون “ايرز” شمال القطاع.

وقالت إدارة معبر بيت حانون لموقع الغد “إن جيمس ماكجولدريك نائب منسق عملية السلام نيكولاي ملادينوف وصل غزة عبر معبر ايرز شمال القطاع”.

جدير بالذكر أن منسق عملية السلام نيكولاي ملادينوف يبذل مع مصر جهوداً كبيرة لمنع وقوع حرب رابعة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في ظل استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع والتي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي وأدت إلى استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وإصابة 25 ألف اخرين.

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