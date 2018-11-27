English | وظائف


هيئة النزاهة تفصح عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين
2018/11/27 | 11:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضمن جهود وإجراءات هيئة النزاهة في الرصد والمتابعة والتحقيق في المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشفت الهيئة عن تقريرها الأول في هذا الشأن، إذ أفصحت عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة تفصح عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة تفصح عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الصدر: لن ارضى بوزيري دفاع وداخلية غير مستقلين
⋙ نائب تركماني سابق يطالب باستنفار كافة الجهود لإخماد حريق قيصرية كركوك
⋙ النزاهة: 600 مشروع متلكئ بكلفة تريليوني دينار في صلاح الدين
⋙ ترامب: من المحتمل زيادة التعريفات على واردات صينية إلى 25%
⋙ الذهب متراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي وقمة العشرين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | النقيب بسمة الزيدي تحدثنا عن مشاركة الشرطة النسوية في " حماية الطالبات من التحرش "
⋙ شاهد بالفيديو | رئاسة البرلمان : الاتفاق مع الكهرباء على تثبيت موظفي العقود
⋙ بالصور.. صبغ وتشويه في نصب بارز وسط بغداد
الأكثر شيوعا