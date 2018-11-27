هيئة النزاهة تفصح عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين

2018/11/27 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود وإجراءات هيئة النزاهة في الرصد والمتابعة والتحقيق في المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشفت الهيئة عن تقريرها الأول في هذا الشأن، إذ أفصحت عن

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