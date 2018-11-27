البنك المركزي: خمس فئات نقدية جديدة في هونغ كونغ

2018/11/27 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأبلغ البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المصارف كافة بأن هونغ كونغ ستقوم بإصدار خمس فئات جديدة للتداول.وطالب البنك كافة المصارف الخاصة بـ"إبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالاصدار الجديد للسلطة النقد في هونغ كونغ".

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