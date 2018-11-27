2018/11/27 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | النقيب بسمة الزيدي تحدثنا عن مشاركة الشرطة النسوية في " حماية الطالبات من التحرش "
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | النقيب بسمة الزيدي تحدثنا عن مشاركة الشرطة النسوية في " حماية الطالبات من التحرش ") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qyN6DTDzEC8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | النقيب بسمة الزيدي تحدثنا عن مشاركة الشرطة النسوية في " حماية الطالبات من التحرش ") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | النقيب بسمة الزيدي تحدثنا عن مشاركة الشرطة النسوية في " حماية الطالبات من التحرش ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).