2018/11/27 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة مازدا أنها ستسحب 62.3 ألف سيارة كانت قد طرحتها في الأسواق الروسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها مؤخرا أن عملية السحب ستشمل سيارات من موديلات: 2 و6 وCX-7 وBT-50، كانت قد طرحت في روسيا ما بين مايو 2006 ونوفمبر 2014.

وأشارت إلى أن سحب تلك السيارات سببه خلل فني في مولدات ضغط الغاز المرفقة بأنظمة الوسادات الهوائية الموجودة فيها، فهذه المولدات تحوي بعض الشقوق التي قد تؤدي إلى تشظيها في حال وقوع حادث وتعرضها لضغط كبير، ما قد يصيب السائق بشظايا معدنية تعرضه لجروح خطيرة.

وأكدت الشركة أن الخبراء في مراكز الصيانة التابعة لها في روسيا سيعاينون السيارات المذكورة، وسيستبدلون مولدات الغاز الخطيرة فيها بأخرى جديدة وآمنة، وعملية الاستبدال ستكون مجانية.

وتأتي تلك الأخبار بعد فترة من إعلان مازدا عن نيتها سحب 20 ألف سيارة من الطراز “6”، كانت قد طرحتها في السوق الروسية ما بين 2002 و2008، بسبب مشاكل تقنية في عمل وسادات الأمان الهوائية الموجودة في تلك السيارات.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مازدا تسحب أكثر من 60 ألف سيارة في روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مازدا تسحب أكثر من 60 ألف سيارة في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).