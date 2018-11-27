الذهب متراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي وقمة العشرين

2018/11/27 | 11:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل ووسط تفاقم النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل قمة مجموعة العشرين.

وفي الساعة 0702 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة إلى 1220.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1220.2 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.ان.زد إن المستثمرين لن يحركوا ساكنا لحين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) واتضاح الرؤية أكثر بشأن النزاع التجاري العالمي قبيل قمة العشرين.

وحافظ مؤشر الدولار على مكاسبه اليوم وحوم قرب أعلى مستوياته منذ 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.217 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 842.2 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1143.77 دولار للأوقية.

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