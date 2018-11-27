ترامب: من المحتمل زيادة التعريفات على واردات صينية إلى 25%

2018/11/27 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل أن يتجه نحو زيادة نسبة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، وذلك حال فشل المحادثات المرتقبة مع نظيره الصيني.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال، أمس الاثنين، أنه أعد لتطبيق تعريفات جمركية على ورادات بقيمة 267 مليار دولار من الصين حال عدم استطاعته تنفيذ اتفاق مع رئيس الصين شي جين بينغ.

كما أنه يخطط لزيادة نسبة التعريفات الجمركية المطبقة في الأساس على سلع بقيمة 200 مليار دولار من الصين، وذلك من مستوى 10% في الوقت الحالي إلى 25%.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، شين جين في نهاية الأسبوع الجاري بعاصمة الأرجنتين، وذلك على هامش تواجدهما في اجتماعات قمة مجموعة الـ20، ومن المقرر أن يناقشا القضايا التجارية المشتركة.

وتابع ترامب أنه من المحتمل أن يتجه لتطبيق تعريفات جمركية بنحو 10% على هواتف وأجهزة الحاسب الآلي لشركة آبل، مشيراً إلى أن مواطني بلاده يمكنهم التعامل وبكل سهولة مع 10% من التعريفات.

وشدد ترامب على أن الحل الوحيد أمام الصين هو أن تفتح أسواقها أمام المنافسة من الولايات المتحدة.

ووجه الرئيس الأمريكي نصيحة للشركات الأمريكية المحاصرة من النزاع التجاري بأن تبني مصانع في الولايات المتحدة، وأن تجعل منتجاتها محلية.

كما حذر الرئيس الأمريكي من أنه يمكنه تطبيق تعريفات جمركية على كافة الواردات المتبقية من الدول الآسيوية حال فشل محادثاته مع الرئيس الصيني.

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