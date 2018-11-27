2018/11/27 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: 600 مشروع متلكئ بكلفة تريليوني دينار في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/27 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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