نائب تركماني سابق يطالب باستنفار كافة الجهود لإخماد حريق قيصرية كركوك

2018/11/27 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب النائب التركماني السابق نيازي معمار اوغلو، اليوم الثلاثاء، باستنفار كافة الجهود لإخماد حريق قيصرية كركوك والبدء بالتحقيق الفوري.وقال اوغلو في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه " على محافظ كركوك وكالة استنفار كافة الجهات المعنيه لإخماد حريق قيصرية كركوك والبدء بالتحقيق الفوري لتقصي الحقائق لهذه السابقه الخطيره بحق التراث والتاريخ التركماني في قلب كركوك الحبيبة".

واضاف "اننا لن نقبل اية نتائج غامضة وخادعة فيما يخص التماس الكهربائي لأننا تأكدنا بعدم بانقطاع التيار الكهربائي الوطني قبل الحريق وهناك ملف احالة القيصرية الى مستثمر واصحاب المحلات لم يخلوا محلاتهم وهناك ادعاء اليهود بعائدية القيصرية لهم قبل مغادرتهم العراق".واشار الى ان "هناك مقولة بان اسايش الكرد في حينها كانوا يحرسون القيصرية وغيابهم عن المشهد أدت الى الحادثة فجملة من الأمور في مخاض الحدث".

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