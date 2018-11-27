مصدر من تحالف البناء: نوابنا عازمون على تمرير الوزارات المتبقية في سلة واحدة

2018/11/27 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر قيادي في تحالف البناء، اليوم الثلاثاء، ان نواب التحالف عازمون على تمرير الوزارات الثماني الشاغرة في سلة واحدة الاسبوع المقبل، مشيرا الى استمرار الخلاف بين تحالفي العامري والصدر على مرشح الداخلية فالح الفياض.

وقال المصدر في تصريح لـ"الغد برس"، ان "نواب تحالف البناء عازمون على تمرير الوزارات الثماني الشاغرة في سلة واحدة خلال الأسبوع المقبل، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل جميع السير الذاتية لمُرّشحي الحقائب المتبقية إلى هيئتي النزاهة والمساءلة".واضاف ان "عبد المهدي سُيقّدم أسماء المرشحين للوزارات الثماني ضمن كابينته الوزارية لتمريرها بالاغلبية".واشار الى ان "تحالف الفتح بقيادة نوري المالكي وهادي العامري متمسّك بفالح الفياض كمرشح وحيدا لوزارة الداخلية، وكتلة سائرون المدعومة من قبل مقتدى الصدر، وتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم يرفضون توّلي الفياض للداخلية".وختم المصدر بالقول "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيترك الخيار لأعضاء البرلمان لمنح الثقة للمرشحين من عدمه خلال جلسة الأسبوع المقبل في حال لم يتوّصل تحالف البناء إلى توافق سياسي مع الإصلاح والإعمار على تمرير الفياض للداخلية".وفي وقت سابق اليوم، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضه لتولي وزارتي الدفاع والداخلية من قبل شخصيات حزبية، داعيا في الوقت ذاته الى الاسراع في اتمام تشكيل الحكومة، مقترحاً فتح باب الترشيح أمام القادة العسكريين الذين شاركوا في تحرير الأراضي من تنظيم داعش.

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