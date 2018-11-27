بدء اجتماعات الكومسك لمستوى كبار المسؤولين في اسطنبول بمشاركة العراق

2018/11/27 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن بدء اجتماعات الدورة الوزارية (34) الكومسك لمستوى كبار المسؤولين في اسطنبول بمشاركة العراق.وقال مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية عادل المسعودي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اجتماعات الدورة الـرابعة والثلاثون الوزارية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي (الكومسك ) بدأت في اسطنبول وعلى مستوى كبار المسؤولين في المنظمة البالغ عددهم 57 دولة اسلامية بمشاركة العراق".

واضاف ان "هذه الاجتماعات تاتي تحضيرا لاجتماع الدورة الوزارية 34 الذي سيعقد على المستوى الوزاري للفترة 28-29في تشرين الثاني الجاري 2018حيث يرأس الجانب العراقي وزير التجارة محمد هاشم العاني لهذه الاجتماعات" .ولفت الى ان "اجتماعات كبار المسؤولين تستمر ليومين تناقش فيها جملة من المواضيع المعروضة على اجندة تلك الاجتماعات منها القرارات والتوصيات التي خرجت بها فرق عمل الكومسك خلال اجتماعاتها للعام 2018 الخاصة بالتجارة والنقل والاتصالات والمالية والزراعة والسياحة ومحاربة الفقر وذلك لغرض بلورتها بشكل نهائي لاعداد التوصيات بشانها ورفعها الى الاجتماع الوزاري لمستوى وزراء الدول الاعضاء في المنظمة لغرض المصادقة عليها لتكون حيز التنفيذ".

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