الكربولي يرحب باقتراح الصدر بشأن اختيار وزيري الدفاع والداخلية من قادة الجيش

2018/11/27 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:رحب القيادي في تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء، باقتراح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن اختيار وزيري الدفاع والداخلية من قادة الجيش.وقال الكربولي في تغريدة عبر "تويتر"، "أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية وهم يقدمون الوطن على أي إنتماء طائفي أو حزبي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد، اليوم الثلاثاء، انه لن يرضى باختيار وزيرين للدفاع والداخلية غير مستقلين، داعيا في الوقت ذاته الى الاسراع في اتمام تشكيل الحكومة.

#قرارنا_عراقي pic.twitter.com/rXOlh9Lhn4

— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨

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