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الفتح يؤيد تغريدة الصدر: الداخلية بحاجة إلى شخصية حازمة قادرة على قيادتها
2018/11/27 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، تأييده لتغريدة زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر بشأن فتح باب الترشيح لوزارتي الدفاع والداخلية أمام قادة التحرير

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