2018/11/27 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، تأييده لتغريدة زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر بشأن فتح باب الترشيح لوزارتي الدفاع والداخلية أمام قادة التحرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يؤيد تغريدة الصدر: الداخلية بحاجة إلى شخصية حازمة قادرة على قيادتها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يؤيد تغريدة الصدر: الداخلية بحاجة إلى شخصية حازمة قادرة على قيادتها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يؤيد تغريدة الصدر: الداخلية بحاجة إلى شخصية حازمة قادرة على قيادتها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).