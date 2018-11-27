الفتح يؤيد تغريدة الصدر: الداخلية بحاجة إلى شخصية حازمة قادرة على قيادتها

2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، تأييده لتغريدة زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر بشأن فتح باب الترشيح لوزارتي الدفاع والداخلية أمام قادة التحرير

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