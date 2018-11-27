علاوي: الحكومة الحالية ولدت من انتخابات غير نزيهة.. وستبقى الوزارات شاغرة

2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية ولدت من خلال انتخابات غير نزيهة، لافتا إلى أن الوزارات الشاغرة ستبقى لفترة من الزمن.

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