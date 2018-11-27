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تقرير: شبهات حول تأشيرات لسوريين من القنصلية الألمانية بأربيل
2018/11/27 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحدث موقع "شبيغل أونلاين" الألماني عن وجود مخالفات في إصدار التأشيرات للسوريين من القنصلية الألمانية في أربيل.

وحسب التقرير، فإن بعض

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