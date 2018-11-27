حلبجة تبدأ بمحاكمات شركات زودت نظام صدام بسلاح كيمياوي

2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تبدأ اليوم الثلاثاء في مدينة حلبجة محاكمة لشركات باعت نظام صدام حسين اسلحة كيمياوية انتهت بقصف المدينة في واقعتها التاريخية.وتعقد المحاكمة بتواجد محامين دوليين وذوي ضحايا القصف الكيمياوي، في حين يمثل محاميا الشركات الاوربية التي باعت نظام صدام حسين بالسلاح.وقبل 30 عاماً، ومع اقتراب نهاية الحرب العراقية – الإيرانية، شنت أسراب من طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي، غارات مكثفة، على بلدة حلبجة، 83 كلم جنوب شرقي محافظة السلمانية، مستخدمة غازات الخردل والسيانيد السامة، بذريعة طرد القوات الإيرانية التي كانت قد احتلت البلدة قبل وقوع الفاجعة بثلاثة أيام فقط، ما أسفر- حسب إحصاءات رسمية لدى السلطات الكوردية، وبعض المنظمات الدولية - عن سقوط خمسة آلاف قتيل، وعشرة آلاف جريح.في يناير (كانون الثاني) 2010، أعدم الفريق علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين المعروف بلقب "علي الكيماوي" شنقاً.وهو لم يبد أي ندم على ما فعله بعد إدانته والحكم عليه بالإعدام أربع مرات، بل قال إنه تصرف بدافع من حرصه على أمن العراق.

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