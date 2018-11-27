الجيل الجديد : بارزاني يمثل حزبه .. وزيارته لبغداد

2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكك حراك ( الجيل الجديد ) بنوايا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في زيارته لبغداد ، واصفا الزيارة بانها تصب بمصلحته الشخصية وبمثابة التكفير عن اجراء الاستفتاء وطي صفحته والسعي لفتح صفحة جديدة مع بغداد.

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