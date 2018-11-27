2018/11/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير التربية في حكومة إقليم كردستان بشتيوان صادق بالتحرك صوب نظام تعليم مادتين في باللغة الإنجليزية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية بكردستان تعلن التحرك صوب نظام تعليمي جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية بكردستان تعلن التحرك صوب نظام تعليمي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).