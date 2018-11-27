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وزير التربية بكردستان تعلن التحرك صوب نظام تعليمي جديد
2018/11/27 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب وزير التربية في حكومة إقليم كردستان بشتيوان صادق بالتحرك صوب نظام تعليم مادتين في باللغة الإنجليزية.

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