2018/11/27 | 12:46

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انتقد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اصرار كتل على ترشيح شخصيات وصفها بالحزبية غير كفؤة لادارة الملف الامني.

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