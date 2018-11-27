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2018/11/27 | 12:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انتقد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اصرار كتل على ترشيح شخصيات وصفها بالحزبية غير كفؤة لادارة الملف الامني.

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